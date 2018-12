Anna Amoretti è stata convocata al raduno della Nazionale Under 16 di pallanuoto al Centro Federale di Ostia. L’atleta giallorossa, dal 26 al 30 dicembre, svolgerà test ed allenamenti insieme alle migliori giovani del panorama pallanuotistico italiano, agli ordini del ct Paolo Zizza affiancato dal commissario tecnico del Settebello Fabio Conti.

Per l’atleta si tratta della prima chiamata in azzurro: una piacevole sorpresa anche per la Rari che renderà questo Natale ancor più speciale. Una atleta del nostro club torna nel giro delle Nazionali Giovanili, a distanza di oltre un anno dalla chiamata per Giulia Cuzzupè.

Con soddisfazione ed emozione, ha parlato la sua allenatrice Merci Stieber:” Sono molto contenta per la chiamata, a dimostrazione che stiamo lavorando bene e forte. Sono sicura che Anna sarà all’altezza della situazione e saprà confrontarsi al meglio con le altre giocatrici, provenienti da tutta Italia. Spero che possa diventare un esempio e che, in futuro, anche altre nostre atlete possano essere convocate”.