Il Museo Navale di Imperia si prepara ad accogliere i visitatori in occasione delle festività natalizie con una serie di aperture previste per le giornate di festa tra fine dicembre e i primi di gennaio.La ricca collezione di cimeli, documentazioni e reperti riguardante la vita in mare e le imprese storiche allestita negli ex Magazzini Generali di via Scarincio, sarà infatti visitabile anche durante le giornate di festa di Santo Stefano e di Capodanno dalle 15.30 alle 19.30 – oltre che negli ordinari giorni di apertura del Giovedì e Sabato, nei medesimi orari.

Il Museo Navale di Imperia guida il visitatore in una narrazione del complesso legame tra l’uomo e il mare, attraverso le storie delle imprese eroiche sconosciute, che hanno visto protagonisti imperiesi e non. La visita attraverso i più disparati cimeli della navigazione è arricchita da un allestimento multimediale e da un percorso di postazioni didattiche, che garantiscono un’esperienza in prima persona, con simulazioni di navigazione e quattro percorsi tematici: Il lavoro sul mare, Il viaggio per mare, La guerra sul mare, Il mare come evasione.

Museo Navale di Imperia

Ex Magazzini Generali

Via Scarincio 9 – 18100 IMPERIA

Orari di apertura da Settembre a Giugno:

Martedì 9.30 – 11.30 (preferibilmente riservato alle scuole o a gruppi min. 20 persone previa prenotazione)

Giovedì e Sabato 15.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)

Giornate di apertura straordinaria in occasione delle feste:

Mercoledì 26 Dicembre 15.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)

Martedì 1 Gennaio 15.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)

Il Museo rimarrà invece chiuso Martedì 25 Dicembre

Info & Prenotazioni

museonavale@comune.imperia.it

https://www.facebook.com/Museo-Navale-Imperia

Tel. 0183.651363