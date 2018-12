Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Oggi i piccoli pazienti della Pediatria di Imperia riceveranno altri doni e sorprese, alle 11 una delegazione della Polizia Penitenziaria di Imperia accompagnata dal Comandante del reparto Lucrezia Nicolò si recherà in reparto per consegnare regali. Lunedì 24 dicembre alle ore 10 sarà la volta della delegazione del Rotaract Club di Imperia che accompagnata dal Presidente Andrea Rielloconsegneranno i loro doni.

