Natale in arrivo al M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea Imperia, polo dedicato all’arte e alla cultura, da due anni sotto la gestione della Società Cooperativa C.M.C.

La dimora storica del 1938, sede della Collezione permanente di arte moderna Architetto Lino Invernizzi, rimarrà infatti aperta durante le settimane festive in occasione di Natale – nei suoi consueti orari dal venerdì alla domenica – proponendo durante i week-end del 28 Dicembre e del 4 Gennaio un biglietto unico promozionale a 5 euro.

I visitatori potranno così scoprire le opere della collezione permanente e le splendide architetture anni ’30 di Villa Faravelli – donata alla città dall’omonimo industriale – che costituisce una singolare declinazione del razionalismo italiano con elementi decorativi di stampo neorinascimentale.

La Collezione Invernizzi rappresenta sul territorio una testimonianza unica delle eccellenze dell’evoluzione artistica del secondo dopoguerra, con nomi riconosciuti nel panorama internazionale – da Lucio Fontana a Victor Vasarely, da Josef Albers a Marino Marini – a raccontare un momento storico ed artistico di grande sperimentazione e cambiamento, dagli anni ’20 fino alla metà degli anni ’70.

Grazie inoltre al Progetto di promozione multimediale realizzato dalla Società Cooperativa C.M.C. e finanziato dal Comune di Imperia, sarà possibile seguire un percorso di visita guidata alle opere della collezione – attraverso un’audioguida in versione italiana ed inglese.

In arrivo infine per il Natale 2018 un’importante novità per gli amanti dell’arte e per chi è alla ricerca di un regalo originale. Il M.A.C.I. propone infatti l’iniziativa Merry Art! A Natale regala l’arte, che permette di acquistare esclusivi pacchetti per una visita guidata con lo staff del museo alla Collezione Invernizzi, per gruppi di 2 o più persone.

Info & Prenotazioni: 0183.297927 – info@maci.art o presso la biglietteria del museo in orari di apertura.

Di seguito gli orari di apertura durante le festività:

Venerdì 28 dicembre 16.00 – 19.00

Sabato 29 dicembre 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

Domenica 30 dicembre 16.00 – 19.00

Venerdì 4 gennaio 16.00 – 19.00

Sabato 5 gennaio 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

Domenica 6 gennaio Epifania 16.00 – 19.00

Ingresso promozionale unico a euro 5.00 durante tutte le giornate

M.A.C.I.

Museo Arte Contemporanea Imperia

Viale Matteotti, 151 – 18100 IMPERIA

Info & Prenotazioni

www.maci.art – info@maci.art

https://www.facebook.com/macivillafaravelli/

Tel. 0183.297927 – 0184.544633