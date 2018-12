Ieri al Casinò di Sanremo durante la prima serata di “Sanremo Giovani 2018”, condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, sono stati annunciati i primi 11 big in gara a Sanremo 2019.

Al Festival di Sanremo 2019 parteciperanno:

Einar – Tbd (vincitore di “Sanremo Giovani”)

Paola Turci – L’ultimo Ostacolo

Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Zen Circus – L’amore è una dittatura

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Irama – La ragazzo con il cuore di latta

Ultimo – I tuoi particolare

Nek – Mi farò trovare pronto

Motta – Dov’è l’Italia

Il Volo – Musica che Resta

Ghemon – Rose Viola

Stasera saranno annunciati i rimanenti 12 cantanti che parteciperanno all’edizione 2019 del Festival di Sanremo.