Due turisti milanesi, dopo aver comprato casa nel piccolo abitato di Cartari a Cesio hanno fatto fatto causa al Comune, al sacerdote ed alla parrocchia dei Santi Lucia e Benedetto perché i rintocchi notturni del campanile avrebbero disturbato il sonno. La coppia ha chiesto la cessazione dei rintocchi per inquinamento acustico. Il Tribunale di Imperia ha però respinto la domanda, condannando la coppia alle spese di lite. Per l’Arpal il rumore dei rintocchi non supera i valori limite di immissione, come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.