A Cannes, in Costa Azzurra un bambino di 9 anni è stato ferito da un colpo di carabina a piombini. Il piccolo, che stava camminando assieme al fratello di 14 anni nei pressi della sua nel residence “La Joie de Vivre” nella zona de La Bocca, è stato colpito al collo, ma per fortuna non in maniera gravissima. I pompieri hanno prontamente trasferito il bimbo all’ospedale di Cannes. Gli agenti del Commissariato hanno aperto un’inchiesta per identificare chi ha sparato il colpo di carabinina, come riporta “Nice Matin”.