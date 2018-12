Un video postato su Facebook ritrae un uomo appeso al retro di un camion a Nervia ( Ventimiglia) e chiaramente sta diventando un caso di discussione in tutta la provincia e non solo. Il video è stato postato da un candidato alle prossime amministrative di Sanremo come sindaco per questo non lo mostriamo ci limitiamo a un fotogramma.

Un po’ tutti si chiedono se sia un manichino o una persona reale ci sono poi i riferimenti a migranti ecc ma si sa i social sono open ..