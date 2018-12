Vallecrosia: domenica 23 dicembre alle ore 15 si terrà una nuova Assemblea Pubblica, nela sala Polivalente, sul tema “Le vostre proposte per il 2019”

Domenica 23 dicembre alle ore 15, presso la Sala Polivalente G. Natta, la Giunta Biasi ha indetto un’assemblea pubblica sul tema: “Le Vostre proposte per il 2019”. Un nuovo appuntamento, di una serie, voluta dall’Amministrazione Biasi, volta al confronto con la cittadinanza nel rispetto della trasparenza amministrativa. Il Sindaco Biasi afferma: “La maggioranza continua con il progetto delle Assemblee pubbliche, un momento importante di confronto con la cittadinanza e di trasparenza amministrativa. Nel prossimo incontro abbiamo deciso di dare spazio ai cittadini per parlare di progetti ed aspettative per il prossimo anno. L’Assemblea del 23 sarà anche l’occasione per scambiarci con i cittadini gli auguri di Buon Natale.Al termine dell’Assemblea verranno consegnati i panettoni in regalo ai cittadini con un’età over 70.”