Una iniziativa della Fondazione Orchestra Sinfonica e del Comune per festeggiare in musica il periodo del Santo Natale e di fine/inizio anno, ovvero: “Le Festività in Musica“, dal 22 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019.

La location individuata per questi concerti, con organici più contenuti, è quella del Museo Civico di Via Matteotti a Sanremo, dove si terranno tre dei quattro concerti previsti: l’ultimo sarà invece al Teatro del Casinò.

Alcuni dei Professori della Sinfonica proporranno brani di grandi compositori quali Mozart, Bach, Beethoven, Saint-Saëns e Mendelssohn.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Questo il calendario dei concerti previsti:

Sabato 22 dicembre, ore 16: “Le ance dell’Orchestra”

Oboe: Nicola Patrussi

Clarinetto: Marco Perfetti

Fagotto: Vitaliano Gallo

Musiche di J. Ibert, J. Semler-Collery, W. A. Mozart





Venerdì 28 dicembre, ore 16.00: “Gran Partita”

Maestro Concertatore/Oboe: Nicola Patrussi

Programma: Serenata in Si bemolle maggiore K.361 “Gran Partita” di W. A. Mozart

Mercoledì 2 gennaio, ore 16.00: “Confini sonori”

Violini: Marco Bigarelli, Luca Marzolla

Viola: Fara Bersano

Violoncello: Mariano Dapor

Musiche di W. A. Mozart. A. Part. J. S. Bach, L. v. Beethoven

Giovedì 3 gennaio, ore 17.00: “Scozia, prima tappa del nuovo viaggio”

Direttore: Jan Milosz Zarziky

Pianoforte: Rafael Lipstein

Musiche di Camille Saint-Saëns, Felix Mendelssohn Bartholdy

(Concerto in favore del Centro Clinico NEMO di Arenzano)