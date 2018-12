A Sanremo i lavori di riqualificazione al mercato annonario inizieranno nel febbraio 2019 e dureranno 3 mesi. Il mercato dovrebbe riaprire a maggio. I banchi saranno ridisposti a isole e verrà rifatta anche parte della copertura, in specie quella perimetrale dei box e al centro dove si registrano infiltrazioni. Saranno realizzati nuovi banchi per la vendita con strutture chiuse, una nuova pavimentazione in resina, rifatti i servizi igienici, tinteggiato lo stabile, messo in sicurezza lo stabile come norme antincendio, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.