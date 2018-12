Proseguono a San Bartolomeo al Mare i festeggiamenti natalizi e di fine anno. Dopo il successo ormai consueto del Mercatino di sabato 8 e domenica 9 dicembre, che è coinciso con le celebrazioni per il Cinquantenario del paese, sabato (Piazza Torre Santa Maria, ore 14:30) si entra nel vivo con lo spettacolo per bambini di Magic Alex, che intratterrà le famiglie con piccoli giochi di magia e balloon art. Alessandro Fornuto, in arte Magic Alex, ha frequentato la scuola di improvvisazione teatrale con la compagnia “Il vagone dei Comici” e partecipato a numerosi corsi di animazione e di magia ed altrettanti concorsi. E’ stato ospite in TV a “La Domenica del Villaggio” su Rete4.

Lunedì, dopo la tradizionale Santa Messa di Natale, distribuzione di cioccolata calda e panettone a cura degli Alpini.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio, Mostra dei Presepi presso la Chiesa della Divina Misericordia.

Questo il programma degli eventi di San Bartolomeo al Mare:

Sabato 22 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per bambini, con Magic Alex

Lunedì 24 dicembre

Santa Messa di Natale

Ore 22.00 – Santuario Nostra Signora della Rovere

Ore 23.00 – Parrocchia di San Bartolomeo

Al termine della Messa, distribuzione di cioccolata calda e panettone a cura degli Alpini.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio / Ore 15.00-18.30

Chiesa Divina Misericordia

Mostra dei Presepi

Inaugurazione della mostra a cura della Parrocchia il 25 dicembre dopo la messa delle ore 10.00, apertura ore 16.30/18.30. Dal 26 al 6 gennaio ore 15.00/18.30. Il 31 dicembre ore 15.00/17.30.

Sabato 29 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per Bambini

Domenica 30 dicembre / Tutto il giorno

Mercato di Forte dei Marmi

Piazza Andrea Doria

Dal 31 dicembre al 6 gennaio / Tutto il giorno

Lungomare delle Nazioni

Mercatino “Aspettando la Befana”

Mercatino di oggettistiche varie.

Lunedì 31 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Aspettando il Capodanno… dei Bambini

Musica, animazione e baby dance per i più piccoli in attesa dell’arrivo del Nuovo Anno.

Con Magic Alex, truccabimbi, baby dance, giochi e intrattenimenti.

Martedì 1 gennaio / Ritrovo 14.00

Piazza Torre Santa Maria

Passeggiata del Primo dell’Anno

Una passeggiata con la guida provinciale Luca Patelli, per iniziare al meglio il nuovo anno: all’aria aperta, sul nostro territorio, tra macchia mediterranea, vigneti e oliveti. Al ritorno, scambio di auguri con panettone e cioccolata calda. Durata 2 ore circa.

Martedì 1 gennaio / Ore 14.00-18.00

Piazza Torre Santa Maria

Brindiamo al Nuovo Anno

Musica, ballo e animazione, spumante e panettone in riva al mare per brindare insieme all’inizio del Nuovo Anno.

Sabato 5 gennaio / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Karibe Band Show

Sabato 5 gennaio / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Laboratorio “Aspettando la Befana”

Laboratorio tematico per bambini a cura della Cooperativa Diana.

Sabato 5 e domenica 6 gennaio / Tutto il giorno

Palestra Scuole Medie – Piazza dei caduti

26° Trofeo indoor Epifania

Trofeo di tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri SBM di San Bartolomeo al Mare.