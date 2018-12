Marco Fusi, clarinettista di Erba, che in passato a Bordighera e Sanremo aveva ricevuto due multe per un totale di 7 mila euro per aver suonato per strada, nell’agosto 2019 in Serbia aprirà il Nisville Jazz Festival, considerato uno tra i 10 jazz festival migliori d’Europa.

Fusi, che in passato ha collaborato come Moni Ovadia e Ottavia Piccolo, nel 2016 a Bordighera ricevette una multa di 2000 euro a Bordighera, nel 2017 di 5 mila euro a Sanremo. “Credo sia un record mondiale. Quale artista ha multe di questa entità? Le forze dell’ordine hanno mostrato un ridicolo accanimento nei confronti di chi fa arte – dice Fusi a “La Repubblica” – Per me è una rivincita aprire il Festival in Serbia, dopo che in Italia sono stato trattato come un criminale o un accattone. La multa a Bordighera è stata annullata, ma il concerto che il sindaco mi aveva chiesto di tenere per la cittadinanza non è mai stato organizzato. Per quella sanremese il mio legale non ho ancora ricevuto alcuna risposta”.