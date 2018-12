Nell’ultima gara che precede la pausa natalizia, gli Esordienti Ranabo 1946 nati 2007/08 ricevono in casa lo SC Ventimiglia. La palla a due vinta da Lilu, fornisce un assist e la prima retina violata da parte di Ludy. Il seguito del match è condizionato da un forte divario ed i Biancoblu possono quindi festeggiare una vittoria con ampio margine, la terza su tre gare giocate. Saranno alla fine 15 gli atleti di casa ad alternarsi sul terreno di gioco, anche i più giovani, desiderosi di contribuire alla crescita del Team.

“Il settore Minibasket Ranabo 1946 è soddisfatto dei propri giovanissimi atleti. Dopo un avvio di stagione, fortemente condizionato in negativo dall’assenza del Palasport, aperto solo a metà ottobre, e le pochissime ore fini ad ora svolte nelle classi della primaria cittadine, stiamo assistendo ad una forte partecipazione agli allenamenti da parte di tutti. Gli Esordienti e gli Aquilotti Senior si stanno comportando molto bene nei loro rispettivi campionati. Gli Aquilotti Junior, che a novembre non erano in numero sufficiente per iscriversi al mini torneo a loro dedicato, ora sono tantissimi se si tiene conto anche dei più piccoli Scoiattoli. Gli allenamenti sono seguiti con grande dedizione e professionalità dallo staff composto da Enrico, Larissa e Simone”.

Questo, il commento a fine gara del responsabile del centro Minibasket Gabriele Alessio.