Prosegue durante tutto il mese di dicembre l’attività del Comitato di San Giovanni, sia dal punto di vista organizzativo, che istituzionale. Dopo l’accensione delle luci l’8 dicembre e l’evento-infiorata organizzato assieme alla Compagnia di via Carducci, i soci del Comitato hanno distribuito i tradizionali pacchi natalizi per contribuire ad offrire un Natale migliore a chi quest’anno si trova in difficoltà.

Il 22 dicembre il Comitato di San Giovanni offrirà a tutti gli imperiesi e agli ospiti della città la tradizionale cioccolata calda accompagnata da panettone, per augurare un Buon Natale e un Felice anno nuovo. L’appuntamento è in programma dalle ore 16 in piazza San Giovanni.