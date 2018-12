“Christmas Show” a Dolceacqua domenica 23 dicembre. Dalle ore 14:30 in poi animazione a cura del Teatro dei Mille Colori – Piazza Mauro. La principessa Mirella vi accoglierà con frasi di buon augurio insieme a fatine e folletti da Piazza Mauro e per le vie del paese. L’iniziativa è a cura del Moto Club Jacques Maggioni e dei Commercianti di Dolceacqua in collaborazione con il centro culturale.