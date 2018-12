A Diano Marina la Polizia locale ha in dotazione due body cam, ossia piccole telecamere indossabili che consentono di registrare filmati e audio durante la vigilanza sul territorio, e due fototrappole utili nella lotta al degrado e all’inquinamento ambientale. Le fototrappole sono mini sistemi di sorveglianza grazie ai quali si possono controllare aree soggette a discarica abusiva. Le attrezzature hanno led ad infrarossi per funzionare anche nel buio più totale, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.