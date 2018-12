Continuano le grandi manovre nell’Ospedaletti Calcio. Dopo l’arrivo del nuovo direttore tecnico Fabio Vignaroli, la società ha messo a segno un altro colpo per lo staff Orange: Vincenzo Stragapede è il nuovo Responsabile Organizzativo.

Stragapede, volto noto del calcio ponentino, porta in dote un background completo e versatile. In passato ha ricoperto nella sua carriera ruoli tecnici guidando in passato l’Argentina Arma, lo stesso Ospedaletti, la Sanremese e l’Unione Sanremo.

Nella stagione 2017/18 ha guidato la formazione Allievi del sodalizio biancazzurro concludendo al vertice il campionato di categoria. Vanta un’importante esperienza nel settore giovanile del Genoa, all’interno del quale ha, tra l’altro, seguito il nostro campione e patron Stefano Sturaro.

Stragapede ha iniziato la stagione sportiva in corso nelle vesti di responsabile del settore giovanile dell’Unione Sanremo, avventura chiusa dopo pochi mesi dalla nomina, tempo sufficiente però per organizzare una grande edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys.

Poi ha visto raggiungere la qualificazione ai rispettivi campionati regionali di categoria le quattro formazioni giovanili della Sanremese.

Sono entusiasta di questa nuova avventura – dichiara il nuovo Responsabile Organizzativo -, lavorando al fianco di figure davvero professionali, cercherò di proporre una serie di attività ed innovazioni che permettano di contribuire al salto di qualità organizzativo a cui tutta la dirigenza sta lavorando con grande convinzione”.

Il commento del presidente Luca Barbagallo

Come recentemente preannunciato ho nuovamente l’onore di comunicare l’arrivo di un nuovo tassello nello staff della società Orange.

È infatti un piacere annunciare l’entrata nel nostro sodalizio di Vincenzo Stragapede, figura arcinota all’interno del panorama calcistico della nostra provincia e non solo.

Vincenzo ci porterà la sua esperienza ed assumerà il ruolo di Responsabile Organizzativo ed addetto alle relazioni con le società e le istituzioni, aiutandomi, spero tantissimo, nelle pubbliche relazioni e nel preparare sul nuovo campo, oramai in ultimazione, tanti tornei calcistici di spessore.

Inoltre si occuperà, con la supervisione del nostro Responsabile del settore giovanile Josè Espinal, del settore non agonistico.

Do con piacere e a nome di tutto il direttivo il benvenuto a Vincenzo augurandogli di ripetere con noi le esperienze e i successi già ottenuti e ringraziandolo sin d’ora per il suo fattivo contributo alla festa Orange che si terrà domani, venerdì 21 dalle ore 18,00, presso la sala polivalente “La piccola” ad Ospedaletti.