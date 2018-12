Leonardo Porcu, studente del secondo anno del Biennio Geometri-CAT di Ventimiglia (Costruzioni Ambiente e Territorio) si è guadagnato un bel premio.

L’occasione è stato l’evento “Ponente International Film Festival” organizzato dall’Associazione culturale “Decima Musa”, in collaborazione con Amnesty International: una rassegna di film, cortometraggi e documentari proposta alla cittadinanza e alle scuole del territorio, a Sanremo e a Bordighera.

Gli studenti della classe II G del corso Geometri-CAT di Ventimiglia, accompagnati dalle docenti di lettere Germana Montaldo e di inglese Rita Crispo, hanno partecipato alle proiezioni programmate lo scorso lunedì 10 dicembre al Cinema Olimpia di Bordighera, hanno poi seguito le interessanti informazioni sulle fasi di lavorazione e produzione cinematografica fornite dal produttore del film “Quanto basta” (2018 regia: F. Falaschi) presente in sala e più che disponibile a rispondere a tutte le curiosità dei ragazzi.

Gli studenti, interessati ed incuriositi, hanno raccolto la proposta di partecipare al Concorso “Critici in Erba” legato alla rassegna cinematografica ed organizzato contestualmente dall’Associazione culturale “Decima Musa” per promuovere tra i giovani un approccio critico e riflessivo ai prodotti cinematografici.

I ragazzi hanno molto apprezzato l’attività didattica “fuori-classe”: si sono emozionati di fronte alla storia narrata dal film, hanno appreso informazioni sul tema suggerito (sindrome di Asperger) e riflettuto criticamente sulle dinamiche relazionali spesso difficili e complicate nella società odierna troppo competitiva.

Tutto il lavoro svolto dagli insegnanti in preparazione e dopo l’attività ha prodotto un risultato di successo: l’alunno Leonardo Porcu della classe seconda del corso Geometri-CAT di Ventimiglia ha ottenuto un premio individuale per la recensione con la quale ha partecipato al Concorso “Critici in Erba”.

Con grande soddisfazione i compagni di classe e alcuni docenti, nella mattinata di mercoledì 19 dicembre, lo hanno accompagnato a ritirare il riconoscimento vinto presso la Sala Giunta del Comune di Bordighera; qui Leonardo ha ricevuto dalle mani del sindaco, dott. Vittorio Ingenito, due graditi premi: una medaglia offerta dalla Camera del Senato della Repubblica Italiana, e un premio individuale in denaro. La consegna è stata applaudita dagli assessori presenti in sala, Stefano Gnutti e Melina Rodà, dalla rappresentante di Amnesty International e dalla Direttrice dell’associazione organizzatrice; oltre che, naturalmente, dai compagni e dai docenti.

Bravo Leonardo! Bravi i docenti aperti a partecipare alle iniziative culturali!

Con le congratulazioni ed il sostegno del Dirigente Scolastico Antonella Costanza.

Ecco un bell’esempio di sinergia tra Scuola, Cultura ed Istituzioni.