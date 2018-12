L’ultima escursione, per il 2018, organizzata dal Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia e con l’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury, ha riscosso un grande successo sia per il numero dei partecipanti, sia per il gradimento riscosso; un’escursione che ha visto come meta Bordighera con visita guidata alla Sede dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri (Centro Nino Lamboglia e Museo Bicknell) e, in particolare, alla mostra Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni, realizzata in occasione del centenario della morte di Clarence Bicknell (Casterino, 17 luglio 1918), che espone un importante lotto di materiali inediti, e che ha permesso di scoprire ulteriormente uno straordinario inglese di fine Ottocento che scelse Bordighera e la zona intemelia come sua seconda patria. Prima di entrare nel Museo grande emozione ha suscitato la vista dello straordinario esemplare di ficus macrophylla presente nel giardino e di cui ha inglobato muretti e cancelli. Guide d’eccezione la dottoressa Daniela Gandolfi, Giovanni Russo e Claudio Littardi, che con professionalità e sentita passione hanno condotto l’attento gruppo fra cui spiccavano i membri della terza superiore del Liceo Cassini di Sanremo accompagnati dalla professoressa Ilaria Goya. L’escursione ha concluso la serie di iniziative previste nell’ambito del Progetto Via Iulia Augusta per l’anno 2018.

Prossimo appuntamento con le attività del MAR di Ventimiglia è per venerdì 21 dicembre, ore 16.00, con gli Auguri al Museo.