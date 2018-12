Diverse auto in diverse aree della città della famiglia hanno ricevuto in queste notti prenatalizie degli sgraditi regali intesi come coltellate alle gomme. Come raccontano i proprietari dei mezzi sui social gli episodi sono avvenuti in diverse zone di Vallecrosia al Mercato dei Fiori vicino al Music Box. Si spera che con l’utilizzo delle videocamere si riesca a individuare il colpevole.

La rabbia tra i cittadini è alta in quanto questi episodi oltre al danno economico (un set di gomme costa centinaia di euro) danno un senso di insicurezza alla popolazione.

Il Sindaco Armando BIASI Commentando il post apparso sul social Facebook scrive:

Buona sera credo che dobbiamo avere fiducia del lavoro e del presidio delle forze dell’ordine ordine .

Da qualche giorno abbiamo due nuovi carabinieri nella caserma di vallecrosia comandata e coordinata dal comandante puddu che ha la mia massima stima.

Il nostro corpo di polizia locale supporta e verifica il controllo del territorio.

Dal 2019 avremmo anche il servizio di videosorveglianza appena finanziato che sarà un valido deterrente.

Sicuramente sono vicino ai cittadini che hanno subito questi atti di vandalismo urbano.

Ma suggerisco di denunciare al comando di vallecrosia ed avere fiducia del lavoro di persone esperte e che in questi mesi hanno fatto importanti azioni di indagine.

Ricordo che operazione di indagine per la chiusura dei centri messaggi nel ponente e partito dal comando di vallecrosia.

Infine suggerisco di non creare allarmismi perché così facendo si penalizza la città e i nostri operatori commerciali e turistici.