I bambini della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera dell’Istituto scolastico di Sant’Anna a Vallecrosia oggi pomeriggio hanno vissuto un’esperienza indimenticabile dal momento che hanno avuto la possibilità di incontrare nientemeno che … Babbo Natale. I piccoli, nel Teatro della Scuola di Sant’Anna, hanno accolto con gioia e grande emozione l’arrivo di Babbo Natale che ha reso felici tutti loro, estraendo da due grandi sacchi che aveva portato con sè, un regalo per ogni singolo bambino.

