Anche in queste festività ritorna il concerto Natalizio benefico ­- giunto alla sua 4° edizione – organizzato dalle Associazioni Service e non, operanti sul territorio di Sanremo, dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e, da quest’anno, in collaborazione con Lexmedia, main sponsor dell’evento.

L’appuntamento è per venerdì 21 dicembre alle ore 21.30 al Teatro Centrale di Sanremo con “Aspettando il Natale con Rossini” , il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione FHM Italia Onlus Children e Women Healt ed al quale si aggiungerà una donazione proveniente da Lexmedia – azienda impegnata nella campagna di comunicazione per Area Sanremo TIM 2018 ed in vari progetti di sensibilizzazione per aiuti umanitari – che si occupata della promozione dell’evento, non solo attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali, ma anche trasversalmente sui canali social, dove l’opportunità di conoscenza del progetto e di coinvolgimento è diretta ed immediata.

Al capofila Lions Club Sanremo Matutia – da sempre promotore dell’evento – si sono aggiunti Lions Club Sanremo Host, Rotary International, Rotary Sanremo, Rotary Sanremo Hanbury, Serra Club International, Serra Club Sanremo, Fidapa Sanremo, Panathlon, Associazione Donne Medico Sanremo e Zonta Club Sanremo.

Il programma della serata – che sarà condotta dal direttore Artistico e Stabile della Sinfonica, Maestro Giancarlo De Lorenzo – prevede una serie di Ouvertures di Gioachino Rossini – del quale quest’anno ricorre il 150° dalla scomparsa – tratte da:

La scala di seta (1812)

Tancredi (1813)

Il Signor Bruschino (1813)

La cambiale di matrimonio (1810)

L’italiana in Algeri (1813)

Il barbiere di Siviglia (1816)

oltre alcuni canti della tradizione Natalizia dalla voce di Monia Russo, nella seconda parte del concerto.

La Fondazione FHM Italia Onlus Children e Women Healt – organizzazione non lucrativa d’utilità sociale – è da anni impegnata nella realizzazione di progetti socio/sanitari nell’ambito della salute mentale e fisica dei minori in Sierra Leone, impegno che ha permesso di costruire una comunità d’accoglienza per bambini vittime di abbandono ed ha attivato da quasi 10 anni un progetto di cura ed assistenza per detenuti nelle prigioni minorili di Freetown, capitale della Sierra Leone (Africa Centrale).

Il prezzo dell’ingresso – posto unico – è di € 20 ed i biglietti possono essere acquistati esclusivamente presso il negozio Ostanel di Via Roma 102 a Sanremo o al Botteghino del Teatro Centrale, a partire da un’ora prima dell’inizio serata.