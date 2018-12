Domenica scorsa, 16 dicembre, al Piccolo Cottolengo Don Orione di Sanremo, è stato organizzato uno spettacolo teatrale ad ingresso gratuito con offerta libera devoluta all’acquisto di nuove persiane, ispirato a Mary Poppins. Ad organizzare la piece teatrale sono stati i dipendenti della struttura, volontari e ospiti della stessa che si sono calati nella parte degli artisti. Oltre i doveri professionali è stata un’occasione per stare insieme, un’opportunità per far percepire agli ospiti e ai parenti di essere parte di una comunità viva e calorosa come una famiglia.