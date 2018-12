Ancora musica jazz con Jazzin’ , la Rassegna Jazz che si svolge nell’ambito della Mostra fotografica “We Want Miles!”: una cinquantina di opere del fotografo Umberto Germinale esposte al Forte di Santa Tecla a Sanremo fino al 27 dicembre.

Il prossimo concerto, con ingresso ad offerta libera, è previsto per venerdì 21 dicembre – sempre con inizio alle 18 – con l’“Evolution Band”, un progetto dell’artista napoletano Luciano Del Gaudio (chitarra e voce) che – con Claudio Citarella al basso ed Ivan Bridon alle percussioni e piano – propone un pop elegante d’autore.

Questa formazione è una tra le band più acclamate e richieste per serate, eventi e Galà nei più importanti Casinò e locali di Montecarlo e della vicina Costa Azzurra.

La mostra “We Want Miles!” è ovviamente dedicata a Miles Davis, figura chiave del jazz mondiale, ed alla sua musica, attraverso una serie di ritratti – posati e “on stage” – di musicisti che hanno collaborato nel tempo con lui. Musicisti che sono stati, in maniera diversa, influenzati da Davis, e musicisti che invece, in determinati periodi, ne hanno influenzato in qualche modo lo stile ed i cambiamenti sonori della sua musica.

I due eventi – organizzati della Cooperativa “Dem’Art”, con il patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale Ligure – proseguiranno fino a fine anno con una serie di concerti che si intensificheranno durante le festività. La mostra fotografica “We Want Miles!” – aperta ogni giorno dalle 10 alle 20 – è ad ingresso gratuito.