Con l’occasione di scambiarsi gli auguri di Natale, il Sindaco ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per l’impegno profuso sul territorio a servizio della collettività e per la recente operazione di controllo capillare nel centro storico.

Questa mattina il Capitano dei Carabinieri di Sanremo Mario Boccucci e il Luogotenente Antonio Giovanni Piras hanno fatto visita al Sindaco Alberto Biancheri portando in dono al primo cittadino il nuovo calendario dell’Arma.

