L’atmosfera è speciale nella sala del Senato al primo piano di Palazzo Madama dove, oltre alle istituzioni che compongono il comitato d’onore, si sono recati i 100 Sindaci da tutta Italia per ricevere i riconoscimenti di merito delle “100 mete d’Italia” in diverse categorie contraddistinte dal nome di fiori e piante del Bel paese.

In mezzo alla moltitudine delle fasce tricolori dei Sindaci una selezione di imprenditori scelti quali “Ambasciatori virtuosi del territorio” a rappresentare il variegato tessuto imprenditoriale di qualità dell’Italia. La Permare è onorata di essere stata scelta per rappresentare la Liguria oltre ad aver ricevuto la menzione d’onore nella galleria delle eccellenze italiane 2018. L’evento ha il patrocinio del Senato della Repubblica.

Il riconoscimento ha un forte valore simbolico e premia chi ha saputo mettere in pratica azioni volte alla valorizzazione del patrimonio italiano in vari settori come agroalimentare, storico, artistico, culturale, artigianale e manifatturiero, enogastronomico, turistico e che ha adottato politiche legate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.

100 mete d’Italia è stato patrocinato da: Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Federturismo-Confindustria, ANCI, Istituto per il Credito Sportivo.