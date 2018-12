Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

LERICI SPORT – R.N.IMPERIA 3-22 (0-4; 0-7; 3-5; 0-6) LERICI – Malacalza, Moretti, Davini 1, Razzi, Strata, Padula cap. 1, Boracchia, Marchese 1, Mezzani, Faroldi. IMPERIA – Repola, Rosta 6, Ruma, Platania cap. 3, Cappello 3, Cerrina 5, Giribaldi, Ferrara, Iazzetta 5, Veneziano, Carra, Gerbore. All.: Fratoni NOTE: espulsa Cerrina (I) nel terzo tempo; uscita per limite di falli Boracchia (L) nel terzo tempo. S.N. Lerici 2/7; Imperia 3/5 + un rigore trasformato

Una grande prestazione delle Under 15 consente alla Rari Nantes Imperia di uscire dalla Piscina Cicci Rolla di Lerici con i tre punti. Le giallorosse di Fratoni vincono infatti 3-22 contro Lerici Sport.

