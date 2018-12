Un Natale speciale per i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria di Sanremo ed Imperia che nei prossimi giorni riceveranno ancora doni e sorprese.

Ecco gli appuntamenti:

– venerdì 21 dicembre alle ore 11.00 una delegazione della Polizia Penitenziaria di Imperia accompagnata dal Comandante del reparto Dr.ssa Nicolò Lucrezia si recherà presso la Pediatria di Imperia per consegnare regali;

– sabato 22 dicembre alle ore 11.00 la responsabile del negozio “Grom Gelateria” sig.ra Daniela Di Gloriasarà presente, con giochi da tavolo per i bambini, presso la pediatria di Sanremo ed a seguire alle ore 11.30 sempre nel reparto di Pediatria di Sanremo arriverà una rappresentanza di cittadini iscritti al gruppo Facebook ” Sei di Sanremo se…” con sorprese ed omaggi;

– lunedì 24 dicembre alle ore 10.00 il Presidente Andrea Riello ed una delegazione del Rotaract Club di Imperia si recheranno presso la Pediatria di Imperia per consegnare i loro doni.