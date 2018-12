I conti del Festival di Sanremo per il terzo anno di fila saranno in attivo grazie agli introiti che Viale Mazzini farà con gli spot e con le sovraimpressioni, telepromozioni. Secondo le tariffe pubblicitarie emesse per il 69° Festival, gli incassi saranno di circa 30 milioni di euro. Uno spot durante la serata finale venga venduto a 20 mila euro al secondo. Nonostante gli incassi della Rai aumentino, le cifre della convenzione Rai-Comune di Sanremo per il Festival rimangono però sempre le stesse, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.