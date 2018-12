Ieri pomeriggio un automobilista ha parcheggiato la sua Mercedes Classe A al porto di Bordighera, senza tirare il freno a mano ed il veicolo è finito in mare, tra uno yacht e una barca a vela. Pare che il conducente, un ragazzo della zona, avesse appena litigato con la fidanzata, quando ha deciso di andare in porto per fumare una sigaretta e riflettere. È sceso dall’auto e non appena ha iniziato a fumare, ha visto la sua Mercedes indietreggiare e finire in acqua. La vettura sarà recuperata oggi.