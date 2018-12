Due italiani sono stati sorpresi a Montecarlo, nei pressi del pedaggio de La Turbie in possesso di ben 67 chili di cannabis (nascosti sotto i sedili dell’auto su cui viaggiavano). Partiti da Granada, in Spagna, su un camping la coppia di origine milanese è stata fermata per un controllo dai doganieri.

I due sono stati condannati ad una pena di 30 mesi e dovranno pagare una sanzione di 114.000 euro, ossia il valore commerciale del quantitativo di droga che trasportavano, come scrive “Nice Matin”.