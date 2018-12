Continuano le iniziative del Lions Club Ventimiglia per raccogliere fondi per il restauro dell’affresco di San Cristoforo presso la Chiesa di San Michele.

L’ultima in ordine di tempo è stata quella che viene simpaticamente definita “enolotteria”, che da alcuni anni si svolge in occasione del tradizionale scambio degli auguri fra soci, parenti ed amici. Protagonisti dell’enolotteria sono stati i Sommelier AIS Mirco Rossato e Giancarlo Orengo che, con competenza ed humour, hanno saputo mettere in evidenza i pregi e le caratteristiche delle bottiglie in palio, permettendo anche ai meno esperti di avvicinarsi al mondo del vino.

Per ulteriori informazioni circa il progetto di restauro dell’affresco di San Cristoforo: http://www.e-clubhouse.org/sites/ventimiglia/page-9.php