Nell’ambito delle manifestazioni comunali del calendario “Aspettando il Natale” domani, mercoledì 19 dicembre, al mattino alle ore 11, presso il Teatro della Parrocchia di San Rocco i giovani della SPES Auser terranno lo spettacolo “Festival delle abilità al plurale”. Nel pubblico hanno già aderito varie classi delle scuole cittadine.

Nel pomeriggio sempre di domani, poco distante in Via San Rocco, nella nuova palestra scolastica dell’Istituto comprensivo Andrea Doria, dalle ore 16,30, le scuole di pallacanestro Riviera dei Fiori hanno organizzato un torneo di minibasket. Anche con queste attività Il Comune intende promuovere la conoscenza delle abilità e delle diverse abilità cognitive e sportive tra i giovanissimi in età scolare, contribuendo alla cura dell’inclusione sociale.