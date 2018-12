A Sanremo viene trasformato in alloggio sociale l’immobile di via Pietro Agosti confiscato anni fa alla mafia, nel palazzo Melandri. Il Comune ha affidato l’esperimento alla cooperativa sociale “Quadrifoglio” di Pinerolo, che già si occupa dell’assistenza domiciliare nella città dei fiori. E’ stato elevato sino a 10.000 euro il contributo una tantum a favore per lavori di finitura, allacci, acquisto di elettrodomestici e di mobilio per arredare l’alloggio. L’idea è far convivere sotto lo stesso tetto anziani autosufficienti bisognosi di compagnia e altre persone disagiate, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.