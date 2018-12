Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 22 dicembre in occasione del match di serie D tra Sanremese e Borgosesia allo Stadio Comunale di Sanremo, i ragazzi della Gradinata Nord organizzeranno una raccolta benefica. I fondi raccolti saranno devoluti al Centro di riabilitazione polivalente per portatori di handicap Isah. Sarà allestito un banchetto all’esterno del “Comunale” prima e dopo la partita.

