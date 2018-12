Nutrita partecipazione dei ragazzi della Riviera Triathlon 1992 a U Giru de Natale tenutosi a Montecarlo.

La manifestazione, ben organizzata come ogni anno dall’associazione sportiva della sicurezza pubblica monegasca, è divisa in 3 gare, due delle quali riservate ai giovani.

Tra i più giovani, Maurizio Murialdo copre gli 800 metri del percorso in 4’43” e arriva 21°.

Il miglior risultato di giornata è quello di Leonardo Carli che sulla distanza di 1,6 km fa registrare il tempo di 4’48” e al traguardo è 4°. Nella stessa gara Vittorio Russo è 19° con il tempo di 5’35” e Carola Bardella è 10a in 5’46”.

Nella 10 km il miglior risultato maschile è quello di Simone Grinza che con il tempo di 37’18” è 97°. A seguire Sergio Carli in 41’29”, Maurizio De Benedetti in 43’57”, Cesare Russo in 45’46”, Antonello Catroppa in 51’35”.

Migliore delle nostre donne è stata Vittoria Bergamini, 34a in 43’56”. A seguire, al debutto sulla distanza, Barbara Bonfante in 53’58”.