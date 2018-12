La provincia di Imperia nella classifica sulla qualità della vita del “Sole 24 Ore” è al 69° posto e spicca in vetta solo per la qualità del clima. La provincia, infatti, è la prima a livello nazionale come indice climatico. Imperia è poi sesta in Italia per numero di imprese registrate, ma centoquattresima per le startup, le imprese innovative. Imperia è al 104° posto anche nella graduatoria nazionale per numero di laureati ed al 101° posto per l’indice di vecchiaia, ossia la maggior presenza di anziani rispetto ai giovani, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.