Il nuovo corso serale dell’Istituto professionale del Polo tecnologico imperiese, inserito nel Piano regionale, appare coerente con le strategie di Regione Liguria per il potenziamento dell’istruzione degli adulti. Un doveroso appoggio, da parte dell’Ente, per chi lavora e s’impegna ogni giorno e sera affinché tutti insieme si continui a crescere nell’interesse del nostro territorio”.

Oggi molte persone adulte hanno trovato un’occupazione ma, in particolare i giovani, hanno la volontà di apprendere conoscenze formative per acquisire ulteriori competenze spendibili nel mondo del lavoro.

“Si tratta – ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana – di un aiuto concreto per soddisfare le numerose richieste di chi lavora e studia sul nostro territorio, che va anche incontro alle richieste della direzione e dei docenti dell’Istituto professionale.

