Sconfitta casalinga per l’allenatore Casella e i suoi ragazzi della formazione Juniores dell’Imperia Calcio che, al campo “Prof. Aicardi” di Pontedassio non riesce ad andare oltre lo 0-1 in favore della Voltrese nell’ultima giornata del campionato Juniores Eccellenza. Meglio per quanto riguarda la formazione Juniores che disputa il campionato Juniores secondo livello guidata da mister Olivieri dove i suoi ragazzi sono riusciti ad imporsi per nove reti a zero contro la Villanovese. Un altro scontro, sempre contro la Villanovese, ha visto gli Allievi under 17 vincere per 5-0. Brutta sconfitta per gli Allievi under 16, guidati da mister Colavito, contro la capolista Savona nel campionato Regionale. Altra bella vittoria per i Giovanissimi under 15 guidati da mister Dalocchio che sono riusciti ad imporsi in trasferta contro la Sanstevese per 0 reti a 8. Infine un’altra sfida contro il Savona per i Giovanissimi under 14 guidati da mister Decol che ha visto gli ospiti imporsi per 0 reti a 5.

Juniores Eccellenza U19

Imperia 0 Voltrese 1

Juniores sec. liv. U19

Imperia 9 Villanovese 0

Allievi U17

Villanovese 0 Imperia 5

Allievi U16

Savona 9 Imperia 0

Giovanissimi U15

Sanstevese 0 Imperia 8

Giovanissimi U14

Imperia 0 Savona 5