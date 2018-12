Con la tradizionale “Gran Lotteria delle Torte” si concludono, venerdì 21 dicembre, le attività di Auser Filo d’Argento di Imperia. L’evento, in particolare, chiude la prima parte del corso “Gruppo di scrittura e lettura creativa ” condotto da Franca Natta nell’ambito della Università Popolare della Età Libera. Le lezioni si chiudono sempre con la degustazione di una torta preparata dai docenti che si susseguono di settimana in settimana, da qui nacque, a suo tempo, l’idea della Gran Lotteria delle Torte, un modo gustoso anche di autofinanziamento. Al termine cioccolata calda per tutti.