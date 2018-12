Oggi i bambini della Scuola dell’Infanzia di Sant’Anna a Vallecrosia si sono recati a Ventimiglia per visitare l’Area Archeologica e Antiquarium della città antica di Albintimilium. Accompagnati da suor Santina e dalle maestre Claudia e Luana e da alcune mamme, i piccoli alunni della Scuola di Sant’Anna hanno potuto ammirare da vicino il Teatro Romano dell’Area Archeologica di Nervia, le terme pubbliche ed i mosaici delle piscine fredde e seguire il percorso espositivo del Museo.

Ai bambini è piaciuto in modo paricolare il Teatro e sono rimasti colpiti dalle piscine calde, così come da un servizio da viaggio in argento (prototipo del coltello svizzero): composto da 7 diversi elementi ruotanti con diverse funzioni: cucchiaio (ligula), colino (colum), nettaorecchie (auriscalpium), punteruolo, forchetta, nettadenti (?) e coltello.

Il Teatro Romano, grazie ai recenti lavori di restauro, è tornato ad ospitare gli spettacoli all’interno di un’affascinante cornice, in grado di ospitare circa 400 spettatori. Costruito interamente in “pietra della Turbie” nel II-III secolo d.C., il Teatro è uno degli esempi meglio conservati di questo tipo di struttura di tutta l’Italia nord-occidentale, anche se restano ad oggi visibili solo le gradinate del primo ordine.

La struttura ebbe vita piuttosto breve forse anche per il diminuito interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che era destinata ad ospitare, come mimi o intrattenimenti musicali. L’intera struttura fu nascosta per secoli dalle sabbie della vicina spiaggia per tornare alla luce solo nela seconda metà del XIX secolo, grazie agli scavi di Girolamo Rossi, Pietro Barocelli e Nino Lamboglia.