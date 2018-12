Ritorno alla vittoria per l’Airole FC nel campionato ligure di serie C di calcio a 5. I biancoverdi si sono infatti imposti a Toirano per 4-2 al termine di una partita vibrante con numerose occasioni da gol. Nel primo tempo era Gasparre ad aprire i giochi su perfetto assist di Gullace, vantaggio però vanificato da una sfortunata autorete ospite che riequilibrava il match e dava morale al Toirano. I padroni di casa si facevano quindi vedere più spesso in attacco trovando però un Rositano sempre attento e preciso negli interventi. Sul finire di tempo era così un gol di Foti a mandare le squadre negli spogliatoi sul 2-1 a favore delle viverne…

Nella ripresa il Toirano proteso in avanti concedeva diverse occasioni in contropiede ed in una di queste era ancora Gasparre, bomber di serata, a trovare la sua doppietta personale con un gran tiro nell’angolino. Erano infine gli ultimi minuti a regalare grandi emozioni con alcune recriminazioni da parte dei padroni di casa che trovavano dapprima il gol della speranza per poi essere trafitti all’ultimo secondo da David Cicolani su azione d’angolo. Tre punti molto importanti quindi per i ragazzi di mister Franco Basta che si riportano a ridosso del vertice della classifica sfruttando anche il pareggio nel match Ospedaletti – San Lorenzo ed in attesa dello scontro diretto proprio contro quest’ultimo venerdì al PalaRoja.

“Vittoria meritata dopo tre gare sfortunate – ha commentato il Presidente Stefano Ricci – i ragazzi hanno giocato da vero gruppo ed ognuno si è fatto trovare prontissimo. Dedichiamo questa vittoria al nostro Carmine Di Matteo che non ha potuto essere con qui stasera. Da parte di tutti noi l’augurio di un veloce rientro in campo! E già venerdì un altro big match al PalaRoja per cercare di andare alla pausa natalizia con un bel risultato. Invitiamo quindi tutti i tifosi al nostro palazzetto!”

Grande soddisfazione anche per la Federazione Calcistica di Seborga come sempre al seguito dell’Airole: “Bellissima prestazione in un campo tradizionalmente molto difficile – ha commentato il DS Matteo Bianchini – contro un avversario che rappresenta con grande valore una realtà piccola come le nostre. Ringraziamo il Toirano ed il Presidente Panizza per gli omaggi natalizi e facciamo i complimenti alla sua squadra con cui diamo vita a partite sempre divertenti ed equilibrate fino all’ultimo.”