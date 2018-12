Un match di calcio della categoria Allievi tra Vado e Sanremese al “Dagnino” ha rischiato di trasformarsi in dramma. Dopo un contrasto di testa tra due giocatori Simone Paltrinieri è caduto a terra privo di conoscenza. Daniele Bucarelli, calciatore della Sanremese, si è reso subito conto della gravità ed ha chiesto aiuto alla panchina del Vado. L’allenatore Fabrizio Monte ha girato Simone su un lato, gli ha aperto la bocca e tirato fuori la lingua. Paltrineri è stato trasferito all’Ospedale San Paolo, dove è stato poi dimesso. La sua vita è stata per qualche istante appesa a un filo, ma grazie a Daniele ed al tecnico la situazione non è peggiorata, come scrive Ennio Fornasieri su “La Stampa”.