“Come Regione Liguria avevamo approvato due leggi che davano garanzie e futuro alle imprese balneari – aggiunge Scajola – Purtroppo il governo Gentiloni le impugnò lasciando il comparto nella totale incertezza e insicurezza. Adesso questo provvedimento è sicuramente un passo molto positivo che segue le posizioni che la Liguria ha sostenuto negli ultimi anni, fin dall’inizio dell’amministrazione Toti”. “A gennaio – conclude Scajola – subito un tavolo delle regioni per collaborare e dare il contributo costruttivo all’uscita dell’Italia dalla Bolkestein”.

B “Positiva la proroga, ora bisogna lavorare per l’uscita dell’Italia dalla direttiva Bolkestein”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio marittimo Marco Scajola.

