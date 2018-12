Campionato Under 20 – seconda giornata di ritorno

Red Basket Rossiglione Ovada-Bvc Sanremo Sea Principato Seborga 68-80 (17-13, 15-22, 14-20, 22-25)

Red Basket: Bulgarelli 11, Forte 4, Sardi 7, Parodi 3, Comandini 4, Ratti, Valfrè 27, Bosic 12. Coach: Andreas Brignoli.

Bvc Sanremo Sea: Arturo 15, Genovese 8, Fiore 32, Navaglia 5, Dini 3, Trivieri 4, Markishiq 13, Riceputi. Coach: Alessandro Deda.

Bella vittoria esterna del Bvc Sanremo Sea Principato di Seborga, che conferma così il buon momento di forma, anche se coach Deda non è del tutto soddisfatto: “Si, in effetti non abbiamo brillato, in particolare in fase difensiva. In ogni caso abbiamo preso due punti importanti, che ci proiettano nelle parti nobili della classifica”.