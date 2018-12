Il tradizionale scambio di auguri fra soci, familiari ed amici del Lions Club Bordighera Otto Luoghi è stata l’occasione per introdurre nell’Associazione due nuove socie: l’audioprotesista Simona Amato e la farmacista Carmen Madonna, presentate, rispettivamente, da Lorenzo Prette e da Gianluca Di Rocco.

“Il Natale è una festa della famiglia – ha commentato la Presidente del Club, Mimma Espugnato de Chiara – e non vi è modo migliore di festeggiarlo che questo: ampliare la nostra famiglia Lion accogliendo due nuove socie”.

Alle nuove socie è stato rivolto l’invito ad accettare, da subito, gli incarichi che il Club deciderà di assegnargli e di partecipare attivamente alle attività di servizio, condividendo questo impegno con il milione e mezzo di soci Lion presenti nel mondo.

Nel corso della serata la Presidente ha anche voluto richiamarel’importanza dell’attività di Servizio del Lions Clubs International a livello locale ed a livello globale, sottolineando quanto la LCIF, la fondazione internazionale dei Lions, fa nel mondo in favore dei più deboli e di chi è vittima di calamità ed ha sottolineato come anche la nostra nazione, in occasione degli eventi tellurici dell’Abbruzzo e del Lazio ed Umbria, abbia ricevuto un consistente e fattivo contributo.

“Il clima di amicizia che abbiamo respirato questa sera e le parole della Presidente – hanno commentato le due nuove Lion – ci hanno fatto capire che siamo entrate in un’associazione che fa tanto per chi è nel bisogno. Sappiamo che presto ci verrà chiesto di agire in prima persona e siamo pronte a farlo”.