Mercoledì 19 dicembre alle 15.30 nel salone al 2° piano del Dopolavoro ferroviario di Piazza della Stazione a Ventimiglia, si svolgerà la “Festa di Natale” organizzata dalla locale Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia. Un pomeriggio in allegria, di socializzazione, di festosa amicizia, con la partecipazione di Valentina e Carlo Gallinella, Primo Florio e la sua fisarmonica. Tombolata con prodotti Coop. Al termine rinfresco e brindisi augurale per le prossime festività e il nuovo anno. La partecipazione è libera e aperta a tutti. Ulteriori informazioni presso il Punto Soci Coop del supermercato di Roverino.

