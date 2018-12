Contenuto non disponibile

Ieri pomeriggio il Teatro dell’Istituto Sant’Anna di Vallecrosia è stato riempito in ogni ordine di posto in occasione della tradizionale Recita di Natale dei bambini della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera. Circa 150 persone, tra genitori, zii e nonni, hanno a lungo applaudito i bimbi che hanno eseguito, per quasi un’ora, una ricca serie di canzoni con testi legati, in maniera differente, al tema del Natale. Grazie all’impegno di Suor Santina e delle maestre Claudia, Luana, Lisa e Luisella, lo spettacolo è stato quanto mai apprezzato da tutti gli spettatori, così come l’allestimento del palco e le coreografie che hanno accompagnato le canzoni intonate dai bimbi della scuola di Sant’Anna.