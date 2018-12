Nuovi tratti di pista ciclabile per completare il progetto, fortemente voluto da Regione Liguria, di realizzare un unico percorso ciclopedonale di ben 40 chilometri nel Ponente ligure. Progettazione e realizzazione di importanti tratti che andranno a legare i diversi tratti già realizzati o di prossima esecuzione sono i temi al centro degli incontri previsti per domani, martedì 18 dicembre, nella sede dell’amministrazione provinciale di Imperia.

I Comuni coinvolti negli incontri sono Vallecrosia e San Lorenzo al Mare. Vallecrosia sta progettando il tratto di ciclopedonale sul proprio territorio, già finanziato con i fondi comunitari del progetto EDU-MOB: l’opera, in continuità con il tracciato recentemente inaugurato tra Ventimiglia e Camporosso, andrà a connettere Ventimiglia con Bordighera. San Lorenzo al Mare, dove ha inizio il percorso della ciclabile di Area 24, ha come obiettivo il completamento del tratto tra la ex-stazione ferroviaria ed il confine con il Comune di Imperia: questo intervento consentirà di connettere i due “rami” della ciclopedonale di Area24 tra Ospedaletti e San Lorenzo da un lato e la futura ciclabile tra Imperia ed Andora dall’altro. Agli incontri parteciperanno, insieme all’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, rappresentanti a livello nazionale di FS Sistemi Urbani, società incaricata della valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse, e i tecnici di Regione Liguria. La necessità condivisa da Regione, Comuni e Ferrovie è quella di valorizzare al massimo le aree dismesse realizzando tracciati secondo i migliori standard tecnici, garantendo la fruizione di centinaia di migliaia di ciclisti, appassionati e semplici turisti e collegando il tracciato a servizi, aree a parcheggio e le strutture ricettive della costa. Tutto il percorso è inserito nella ciclopedonale Tirrenica che collegherà Ventimiglia a Roma e per la quale sono in approvazione importanti stanziamenti per la progettazione e la realizzazione dei tratti più significativi.

“L’ottimo lavoro iniziato con le amministrazioni interessate dalla Ciclopedonale del Ponente ligure da Imperia ad Andora – dichiara Scajola – ha aperto la via ad uno sviluppo ampio e condiviso per la realizzazione di un’opera fondamentale per il nostro territorio: un unico tracciato ciclabile che toccherà tutti i comuni della riviera e molti paesi dell’immediato entroterra. Ho raccolto le richieste dei Comuni di Vallecrosia e San Lorenzo al Mare per l’apertura di tavoli tecnici che agevolino la progettazione degli interventi, la ricerca dei finanziamenti e la loro rapida realizzazione. La Regione, nel suo ruolo di raccordo e di pianificazione, è da sempre aperta alla collaborazione con gli enti locali e con Ferrovie dello Stato, con cui il rapporto è stato da subito positivo e concreto. Vogliamo proseguire il lavoro anche verso la Provincia di Savona, a partire da Diano Marina ed Andora dove si stanno avviando piccoli ma significativi interventi che sono il segno di un grandissimo interesse sull’argomento”.

“Questi incontri nascono dalla sollecitazione dei Comuni e sono la dimostrazione della fiducia degli enti locali verso la Regione il cui ruolo di accompagnamento e supporto è stato evidentemente apprezzato. Sono certo che il 2019 porterà altre soddisfazioni e l’avvio concreto di interventi fondamentali per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio” conclude Scajola .